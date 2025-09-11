Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основной сессии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг консолидируется на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ в условиях снижения потребительских цен. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2913,9 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1080,93 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,3%.

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-1,3%), АФК "Система" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Русала" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1% "префы"), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%), бумаги "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, говорят аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг - в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует ее уменьшение на 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Снижение цен в РФ в августе 2025 года составило 0,40% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-август 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 3,94%.

Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%, недельный цифры предполагали снижение цен на 0,24%.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши в среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Позднее глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

В Минобороны России заявили, что на территории Польши никакие объекты для поражения не планировались, отметив, что дальность применения беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Министерство также заявило о готовности к консультациям с военным ведомством Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в среду провел телефонные переговоры с президентом США. "Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, произошедших сегодня ночью, - написал Навроцкий в соцсетях. - Этот разговор - часть серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили наше единство".

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рубль обновляет минимумы с середины марта на фоне опасений относительно возможности новых антироссийских санкций и геополитической напряженности. Поддержку рыночным настроениям оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банка России и повышение нефтяных котировок.

Большинство участников рынка ожидает значительного снижения ставки ЦБ РФ в пятницу - на 200 базисных пунктов (до 16% годовых). В "Цифра брокере" полагают, что Банк России прибегнет к более осторожному подходу и понизит ставку на 100 б.п. В пользу снижения ставки выступают данные Росстата, отражающие ослабление инфляционного давления. В августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%, а годовая инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% на конец июля, отмечают эксперты.

Учитывая текущее ослабление рубля, акции экспортеров могут представлять повышенный интерес для инвесторов, полагают эксперты "Цифра брокер".

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, движение индекса МосБиржи обусловлено сразу несколькими факторами. Первоначальную коррекцию вызвали новости из Польши после известий о нарушении воздушного пространства беспилотниками, что усилило геополитические риски и давление на рынок. Однако угроза эскалации снизилась после того, как Reuters сообщил о позиции НАТО, не рассматривающей данный инцидент как прямую атаку.

Одновременно сохраняется неопределенность из-за продолжающейся работы Еврокомиссии над 19-м пакетом санкций против России, который может коснуться российских банков, энергетики и финансовых сервисов. Решение по новому пакету пока не принято, однако Евросоюз не планирует ужесточать ограничения на закупку российской нефти и газа из-за внутренних разногласий по этому вопросу.

В то же время поддержку российскому рынку оказывают ослабление рубля, выгодное экспортерам, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, которые повышают инвестиционную привлекательность российских активов. В совокупности эти внутренние и внешние факторы формируют сложную динамику и сохраняют волатильность на рынке.

Индекс МосБиржи на часовом таймфрейме протестировал накануне зону сопротивления 2935-2940 пунктов и сдал назад. Поддержкой выступает трендовая линия от начала сентября в области 2914 пунктов. Если индексу удастся закрепиться ниже, котировки могут упасть и до 2903 пунктов. При наличии позитивного новостного фона цена может уйти выше 2940 пунктов, считает Гудым.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 1 п.п. растет.

Российский рынок акций накануне достигал зоны сопротивления 2930-2950 пунктов, но пробить ее не смог. Можно говорить о том, что росту помешал инцидент с беспилотниками в Польше, но лучше считать, что причиной усиления негативных настроений стали внутренние факторы, в частности падение курса рубля.

"Покупать акции под ожидания уверенного монетарного послабления ЦБ мы не рекомендуем", - отметил Антонов.

Зарубежные рынки акций

В США накануне обновили свои максимумы индексы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,03%), но просел Dow Jones (-0,5%).

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе уменьшились на 0,1% в помесячном выражении, сообщило министерство труда. Сокращение было зафиксировано впервые за четыре месяца. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали увеличения на 0,3%, по данным Trading Economics.

Эти данные усилили ожидания, что темпы роста потребительских цен в стране продолжат ослабевать. В результате все больше аналитиков прогнозируют, что Федеральная резервная система на следующей неделе может принять решение о снижении базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Индекс доверия крупного бизнеса к экономике Японии (BSI) вырос в третьем квартале до 3,8% по сравнению с минус 4,8% в предыдущие три месяца, согласно данным правительства. Это стало неожиданностью, так как аналитики прогнозировали, что он будет находиться на отметке минус 3,3%.

Цены производителей в Японии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца и повысились на 2,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали сокращения первого показателя на 0,1% и роста второго на 2,7%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо "минусуют" после скачка накануне из-за усиления геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $67,4 за баррель (-0,1% и +1,7% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,55 за баррель (-0,2% и +1,7% накануне).

Подъему цен накануне способствовали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожидания усиления давления на покупателей российской нефти.

По данным газеты Financial Times, Трамп предложил Евросоюзу ввести пошлины в 100% для Китая и Индии, чтобы увеличить давление на РФ. Как сообщил один из источников газеты, США готовы вводить аналогичные пошлины, если это сделает Европа. Кроме того, рынок ждет развития ситуации вокруг инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

В то же время данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов нефти на прошлой неделе на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.