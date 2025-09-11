Barrick продает золотой рудник Hemlo в Канаде

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Barrick Mining договорился о продаже золотого рудника Hemlo в Канаде компании Carcetti Capital Corp., которая после сделки будет переименована в Hemlo Mining Corp. (HMC).

Как сообщает Barrick, сумма сделки - до $1,09 млрд. Она включает денежное вознаграждение $875 млн, акции HMC на $50 млн, а также отложенное вознаграждение на сумму до $165 млн, привязанное к объемам производства и цене на золото.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2025 года при условии получения необходимых разрешений.

Выручка от продажи пойдет на дальнейшее укрепление баланса Barrick и обеспечение обязательств по возврату средств акционерам, говорится в сообщении. С учетом продажи доли в проекте Donlin и проекта Alturas в общей сложности от реализации неключевых активов Barrick в этом году рассчитывает получить свыше $2 млрд.

С продажей Hemlo у Barrick не останется действующих рудников в Канаде, но, как напоминает в сообщении компания, есть ряд перспективных проектов на ранней стадии и геологоразведочных активов. Также Barrick продолжит рассматривать золоторудные и медные проекты мирового класса в Канаде.

В 2024 году на руднике Hemlo было добыто 143 тысячи унций золота, прогноз на 2025 год - 140-160 тысяч унций. Запасы оцениваются в 1,6 млн унций, ресурсы, включая предполагаемые, 4 млн унций.

Barrick занимает 2-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых золотодобытчиков. Золотые активы расположены помимо Канады в США, Танзании, Конго, Мали, Папуа - Новой Гвинее, Доминикане, Кот-д'Ивуаре и Аргентине, медные - в Саудовской Аравии, Замбии и Чили.