Профицит внешней торговли России в июле вырос на 42% м/м, до $13,2 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами России, определенное по методологии платежного баланса, в июле 2025 года увеличилось на 41,6%, до $13,2 млрд, по сравнению с $9,3 млрд в июне, сообщает сайт Банка России.

Профицит внешней торговли в июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года вырос на 29,6% с $10,2 млрд.

В январе-июле 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 12,8%, до $70,7 млрд с $81,1 млрд.

Экспорт России в июле 2025 года увеличился по отношению к июню на 16%, до $38 млрд с $32,8 млрд, по отношению к июлю 2024 года - на 6,7% с $35,7 млрд.

Экспорт в январе-июле 2025 года составил $234,1 млрд, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года ($244 млрд).

Импорт России в июле 2025 года увеличился по отношению к июню на 5,8%, до $24,9 млрд с $23,6 млрд, по отношению к июлю 2024 года - снизился на 2,5% с $25,5 млрд.

Импорт в январе-июле 2025 года составил $163,4 млрд, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года ($162,9 млрд).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.