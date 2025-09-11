Поиск

Профицит внешней торговли России в июле вырос на 42% м/м, до $13,2 млрд

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами России, определенное по методологии платежного баланса, в июле 2025 года увеличилось на 41,6%, до $13,2 млрд, по сравнению с $9,3 млрд в июне, сообщает сайт Банка России.

Профицит внешней торговли в июле текущего года по сравнению с июлем 2024 года вырос на 29,6% с $10,2 млрд.

В январе-июле 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 12,8%, до $70,7 млрд с $81,1 млрд.

Экспорт России в июле 2025 года увеличился по отношению к июню на 16%, до $38 млрд с $32,8 млрд, по отношению к июлю 2024 года - на 6,7% с $35,7 млрд.

Экспорт в январе-июле 2025 года составил $234,1 млрд, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года ($244 млрд).

Импорт России в июле 2025 года увеличился по отношению к июню на 5,8%, до $24,9 млрд с $23,6 млрд, по отношению к июлю 2024 года - снизился на 2,5% с $25,5 млрд.

Импорт в январе-июле 2025 года составил $163,4 млрд, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года ($162,9 млрд).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Перевозки через "Шереметьево" в июле впервые в этом году ушли в минус

Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА сообщило о снижении доходов от нефтеэкспорта РФ в августе на 6,4%

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2025 году на 52 тыс. б/с до 737 тыс. б/с

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

OpenAI заключила контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle объемом $300 млрд

Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });