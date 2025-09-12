Поиск

Azimut Hotels начала строить на Алтае 5-звездочный санаторий за 5 млрд рублей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Гостиничная сеть Azimut Hotels приступила к строительству пятизвездочного оздоровительного комплекса в Белокурихе (бальнеологический курорт в Алтайском крае), сообщает Azimut.

Общий бюджет проекта - 5 млрд рублей.

"Здание общей площадью около 20 тысяч кв. м будет состоять из двух корпусов: гостиничного на 220 номеров и медицинско-оздоровительного, объединенных двухэтажным стилобатом. Внутри разместятся спа-комплекс с бассейном, фитнес-зал, зоны для организации мероприятий и подземный паркинг", - говорится в сообщении.

Строительство ведется на участке площадью более 4 га, завершение работ намечено на конец 2027 года.

Новый оздоровительный комплекс станет вторым объектом Azimut на Алтае. В компании "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время в регионе действует санаторий "Транссиб" (сеть "РЖД-Здоровье", которую структуры Azimut приобрели в 2020 году).

Белокуриха известна радоновыми водами, которые активизируют кровообращение, восстанавливают работу опорно-двигательного аппарата, помогают в лечении репродуктивной системы и нормализуют обмен веществ.

По собственным данным компании, Azimut Hotels объединяет более 70 отелей и санаториев в 50 городах, общий номерной фонд сети превышает 12 тысяч единиц.

Алтай Azimut Hotels Белокуриха Транссиб
