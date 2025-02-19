Отельеры поддержали введение невозвратных тарифов на номера

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Невозвратный тариф в отелях позволит сохранить баланс между интересами путешественника и гостиницы, кроме того, туристы смогут получить проживание по более низкой стоимости, сообщили "Интерфаксу" представители гостиничной индустрии.

"Невозвратный тариф - это возможность выстроить взаимовыгодные отношения между отельерами и гостями. Во-первых, сделать более гибким предложение по стоимости размещения для туристов, которые смогут сэкономить до 30% на проживании. Во-вторых, отельеры могут получить гарантию загрузки номеров как в пиковые сезоны, так и при прогнозировании спада потока гостей, а также возместить затраты на подготовку номера в случае, если у туриста изменятся планы", - сказал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Он отметил, что туристам важно объяснить, как работают такие тарифы, чтобы не было недопонимания и споров, а также создать полный перечень факторов, в случае которых возможна отмена штрафа.

Согласен с экспертом и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

"Уверен, что данная инициатива положительно повлияет на рост общего турпотока по стране и на заполняемость гостиниц. Важно отметить, чтобы условия и причины возврата средств по невозвратному тарифу были прозрачными и закреплены на законодательном уровне и для гостя, и для отеля. Это позволит избежать спорных ситуаций. При этом, у гостя всегда будет выбор: забронировать более выгодный невозвратный тариф, если он уверен в поездке, или возвратный, когда есть сомнения", - сказал Биба.

В свою очередь, руководитель департамента продаж "Группы Мантера" Екатерина Харджиева добавила, что невозвратные тарифы на гостиничные услуги действуют в России много лет, хотя законодательно таковыми не являются.

"Сегодня, даже если отель выставляет "невозвратный тариф" в продажу, он может быть оспорен, и отель будет обязан вернуть денежные средства, если бронирование отменено до заезда. В случае же законодательного утверждения таких тарифов отели смогут воспользоваться нормой и - при предоставлении определенных скидок - ожидать, что не потеряют в доходе, не ища при этом возможности реализовать освободившиеся в последний момент номера", - пояснила она.

Она отметила, что порядка 10-15% гостей в отелях компании выбирают именно невозвратные тарифы, особенно если речь идет о бронировании незадолго до поездки, когда большая часть непредвиденных обстоятельств не смогут повлиять на сам факт путешествия.

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 811655-8 о расширении полномочий органов государственной власти в сфере туризма в части установления видов и условий бронирования при предоставлении гостиничных услуг. В числе новых видов бронирования - введение невозвратного тарифа.