"Полад" запустил производство штампованных деталей для Lada Largus

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских автокомпонентных холдингов АО "Полад" запустил импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в проект превысили 300 млн рублей, из них 215 млн рублей в виде льготного займа предоставил ФРП.

На средства ФРП "Полад" закупил прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок.

Производство полностью локализовано, поставщиками металла выступают ММК и НЛМК.

"Комплект деталей включает 24 наименования, изготавливаемых методом штамповки. Детали предназначены для повышения жесткости кузова и улучшения потребительских свойств автомобиля. В их числе - балки бампера, кронштейны сидений, усилители дверей, усилители стеклоочистителя, крыши и крепления двигателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря запуску производства "Полад" рассчитывает полностью удовлетворить потребности "АвтоВАЗа" в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом.

Сообщается также, что ФРП предоставил компании второй заем в размере 136,3 млн рублей на создание производства специализированных мастик и клеевых композиций, используемых в автомобильной промышленности.

АО "Полад" (Тольятти) - один из крупнейших в России автокомпонентных холдингов, выпускающий более 700 наименований компонентов из металла, пластмассы и ПВХ-материалов. Компания занимается проектированием оснастки и имеет собственное инструментальное производство. "Полад" работает с начала 1990-х годов, его клиентами являются многие российские автопроизводители, в том числе базирующийся в Тольятти "АвтоВАЗ".