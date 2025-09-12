Поиск

"Полад" запустил производство штампованных деталей для Lada Largus

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских автокомпонентных холдингов АО "Полад" запустил импортозамещающее производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в проект превысили 300 млн рублей, из них 215 млн рублей в виде льготного займа предоставил ФРП.

На средства ФРП "Полад" закупил прессовое оборудование для штамповки различных деталей, а также комплекс из восьми роботов-манипуляторов для загрузки и выгрузки заготовок.

Производство полностью локализовано, поставщиками металла выступают ММК и НЛМК.

"Комплект деталей включает 24 наименования, изготавливаемых методом штамповки. Детали предназначены для повышения жесткости кузова и улучшения потребительских свойств автомобиля. В их числе - балки бампера, кронштейны сидений, усилители дверей, усилители стеклоочистителя, крыши и крепления двигателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря запуску производства "Полад" рассчитывает полностью удовлетворить потребности "АвтоВАЗа" в штампованных деталях, которые ранее закупались за рубежом.

Сообщается также, что ФРП предоставил компании второй заем в размере 136,3 млн рублей на создание производства специализированных мастик и клеевых композиций, используемых в автомобильной промышленности.

АО "Полад" (Тольятти) - один из крупнейших в России автокомпонентных холдингов, выпускающий более 700 наименований компонентов из металла, пластмассы и ПВХ-материалов. Компания занимается проектированием оснастки и имеет собственное инструментальное производство. "Полад" работает с начала 1990-х годов, его клиентами являются многие российские автопроизводители, в том числе базирующийся в Тольятти "АвтоВАЗ".

ММК НЛМК АвтоВАЗ Lada Largus Тольятти ФРП Полад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7149 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });