Доля продовольственной пшеницы в урожае-2025 в РФ остается на уровне прошлого года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы (1-4 классы) в обследованном урожае 2025 года в РФ составила 77,6%, сообщила директор Алтайского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК, ведомство Россельхознадзора) Мария Шостак на форуме "Зерно Сибири".

По ее словам, этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года, когда доля продовольственной пшеницы составляла 77,4%.

Согласно ее презентации, на 5 сентября в РФ было намолочено 74,7 млн тонн пшеницы (рост на 5,5%), урожайность повысилась до 37 ц/га с 33 ц/га годом ранее.

Пшеница была обследована в 61 регионе РФ в объеме 40,6 млн тонн (64,5% от валового сбора). Так, в обследованном урожае доля пшеницы 3-го класса составила 32,4% (в 2024 году - 26,9%), доля 4-го класса - 45,1% (50,5%), а доля 5-го класса - 22,3% (22,5%). Также по результатам обследования была выявлена пшеница 1-го класса - 0,0004% (в 2024 году - 0,01%), а также пшеница 2-го класса - 0,06% (в 2024 году - 0,02%).

По информации Шостак, на 5 сентября в Сибири намолочено 5,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года урожайность в бункерном весе составляет 25,8 ц/га.

Валовой сбор пшеницы в Сибири, по состоянию на 1 сентября, снизился на 15% и составил 2 млн тонн. При этом более 90% обследованной пшеницы (1,1 млн тонн) принадлежат к продовольственным 1-4 классам.

Шостак добавила, что мониторинговые исследования сибирского зерна продолжаются по мере уборки урожая, окончательные итоги качества можно будет подводить только в конце сезона.