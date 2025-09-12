Поиск

Доля продовольственной пшеницы в урожае-2025 в РФ остается на уровне прошлого года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы (1-4 классы) в обследованном урожае 2025 года в РФ составила 77,6%, сообщила директор Алтайского филиала Центра оценки качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК, ведомство Россельхознадзора) Мария Шостак на форуме "Зерно Сибири".

По ее словам, этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года, когда доля продовольственной пшеницы составляла 77,4%.

Согласно ее презентации, на 5 сентября в РФ было намолочено 74,7 млн тонн пшеницы (рост на 5,5%), урожайность повысилась до 37 ц/га с 33 ц/га годом ранее.

Пшеница была обследована в 61 регионе РФ в объеме 40,6 млн тонн (64,5% от валового сбора). Так, в обследованном урожае доля пшеницы 3-го класса составила 32,4% (в 2024 году - 26,9%), доля 4-го класса - 45,1% (50,5%), а доля 5-го класса - 22,3% (22,5%). Также по результатам обследования была выявлена пшеница 1-го класса - 0,0004% (в 2024 году - 0,01%), а также пшеница 2-го класса - 0,06% (в 2024 году - 0,02%).

По информации Шостак, на 5 сентября в Сибири намолочено 5,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года урожайность в бункерном весе составляет 25,8 ц/га.

Валовой сбор пшеницы в Сибири, по состоянию на 1 сентября, снизился на 15% и составил 2 млн тонн. При этом более 90% обследованной пшеницы (1,1 млн тонн) принадлежат к продовольственным 1-4 классам.

Шостак добавила, что мониторинговые исследования сибирского зерна продолжаются по мере уборки урожая, окончательные итоги качества можно будет подводить только в конце сезона.

ЦОК АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });