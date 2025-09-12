Гендиректор "ПроЗерно" ждет рекордного урожая гороха в России в 2025 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сбор гороха в России в 2025 году может побить очередной рекорд и составить 5,23 млн тонн. Но есть опасность больших переходящих запасов, которые будут давить на цены, считает гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Его прогноз, сделанный на конференции "Зерно Сибири", опубликован в телеграм-канале компании.

"Мы идем на рекорд по урожаю зернобобовых - 7,5 млн тонн, это космические цифры, в том числе 5,23 млн тонн гороха", - заявил Петриченко.

По данным Росстата, в 2024 году урожай зернобобовых составил 5,3 млн тонн, в том числе 3,8 млн тонн гороха.

Петриченко напомнил, что предыдущий рекорд по сбору гороха - 4,7 млн тонн - был поставлен в 2023 году. "И в том сезоне его было вывезено 3,1 млн тонн. Но тогда был огромный провал в Канаде по всему - пшеница, горох, рапс и лен, это был подарок для всех (экспортеров - ИФ). Тогда был мощный экспорт, - сказал он. - Будет ли реально отэкспортировать сейчас столько, сколько нужно? Вряд ли".

Значит, подытожил он, будут большие переходящие запасы гороха, это будет давить на цену. В прошлом сезоне она поднялась до 22-26 тысяч рублей за тонну, сейчас упала до 15-16 тысяч рублей. "И реально дальнейшее снижение", - прогнозирует он.

По данным мониторинга компании, наибольшее снижение цен на горох на минувшей неделе отмечено в Сибири - на 835 рублей за тонну. В Черноземье и центре цены снизились на 605 рублей, в Поволжье - на 110 рублей за тонну. Цены в портах не изменились.