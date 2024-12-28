Поиск

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы
Фото: Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 1 января 2025 года вводит экспортную пошлину в размере 5% на экспорт основных бобовых культур - гороха, нута и чечевицы.

Как сообщается в пресс-релизе кабмина, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной основе. Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления, говорится в сообщении.

До конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

Как сообщалось, РФ в последние годы наращивала экспорт бобовых культур, прежде всего, гороха. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2023/24 сельхозгоду (июль-июнь), его поставки за рубеж составили рекордные почти 3,2 млн тонн. Это связано с высоким урожаем прошлого года, который составил 4,7 млн тонн.

В 2024/25 сельхозгоду из-за существенного снижения сбора экспорт оценивается в 1,7 млн тонн. Причем в первой половине сезона (июль-декабрь) он не превысил 0,7 млн тонн против 1,8 млн тонн годом ранее. На рынке гороха сказывается крайне низкий уровень поставок в Китай: если в первой половине прошлого сезона в эту страну было отгружено 827 тыс. тонн, то в текущем сезоне всего около 120 тыс. тонн, отмечают эксперты.

По данным центра "Агроэкспорт", в 2023 календарном году экспорт нута из РФ составил 540 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, чечевицы - в 2,4 раза, почти до 300 тыс. тонн. В 2024 году суммарная площадь под этими культурами составила около 1,57 млн га, это примерно на 610 тыс. га больше рекордного показателя прошлого года.

В 2023 году РФ, по данным Росстата, собрала 345 тыс. тонн чечевицы (257,9 тыс. тонн в 2022 году) и 702,8 тыс. тонн нута (467,9 тыс. тонн). Результаты уборки в этом году пока не опубликованы.

Агроэкспорт Росстат правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта с 53,2 пункта в ноябре

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

Европейские рынки акций закрылись в плюсе в пятницу

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

Новак поручил системно проанализировать причины роста энергопотребления в РФ

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Генпрокуратура намерена взыскать 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход государства

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Объем торгов газом на Петербургской бирже в 2024 г. уступил прошлогоднему уровню лишь на 3%

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов

"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах

"Рольф" сообщил о готовности провести IPO в 2025-2026 годах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2076 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау56 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе80 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });