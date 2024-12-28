Россия с 2025 года вводит пошлину в 5% на экспорт гороха, нута и чечевицы

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ с 1 января 2025 года вводит экспортную пошлину в размере 5% на экспорт основных бобовых культур - гороха, нута и чечевицы.

Как сообщается в пресс-релизе кабмина, пошлина распространяется на поставки этих культур за пределы ЕАЭС и вводится на постоянной основе. Это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления, говорится в сообщении.

До конца 2024 года при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

Как сообщалось, РФ в последние годы наращивала экспорт бобовых культур, прежде всего, гороха. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2023/24 сельхозгоду (июль-июнь), его поставки за рубеж составили рекордные почти 3,2 млн тонн. Это связано с высоким урожаем прошлого года, который составил 4,7 млн тонн.

В 2024/25 сельхозгоду из-за существенного снижения сбора экспорт оценивается в 1,7 млн тонн. Причем в первой половине сезона (июль-декабрь) он не превысил 0,7 млн тонн против 1,8 млн тонн годом ранее. На рынке гороха сказывается крайне низкий уровень поставок в Китай: если в первой половине прошлого сезона в эту страну было отгружено 827 тыс. тонн, то в текущем сезоне всего около 120 тыс. тонн, отмечают эксперты.

По данным центра "Агроэкспорт", в 2023 календарном году экспорт нута из РФ составил 540 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, чечевицы - в 2,4 раза, почти до 300 тыс. тонн. В 2024 году суммарная площадь под этими культурами составила около 1,57 млн га, это примерно на 610 тыс. га больше рекордного показателя прошлого года.

В 2023 году РФ, по данным Росстата, собрала 345 тыс. тонн чечевицы (257,9 тыс. тонн в 2022 году) и 702,8 тыс. тонн нута (467,9 тыс. тонн). Результаты уборки в этом году пока не опубликованы.