Поиск

Рынок акций РФ отреагировал падением на снижение ставки ЦБ на 1 п.п.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал падением на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), индекс МосБиржи откатился ниже 2870 пунктов, к уровню недельной давности.

К 13:31 по Москве индекс МосБиржи упал до 2869,44 пункта (-1,3%), индекс РТС – 1055,2 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

В лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), ВТБ (-1,9%), АФК "Система" (-1,7%), "Русала" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%).

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 17,00% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала по ДКП в заявлении по ставке.

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 6-7% и отметил, что напряженность на рынке труда значимо не снижается. ЦБ будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на 2026-2028 годы, сообщил регулятор.

ЦБ РФ Банк России Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до конца сентября

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });