Рынок акций РФ отреагировал падением на снижение ставки ЦБ на 1 п.п.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал падением на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), индекс МосБиржи откатился ниже 2870 пунктов, к уровню недельной давности.

К 13:31 по Москве индекс МосБиржи упал до 2869,44 пункта (-1,3%), индекс РТС – 1055,2 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

В лидерах снижения выступили акции ПАО "Группа Позитив" (-2,4%), ВТБ (-1,9%), АФК "Система" (-1,7%), "Русала" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%).

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 17,00% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала по ДКП в заявлении по ставке.

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 6-7% и отметил, что напряженность на рынке труда значимо не снижается. ЦБ будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на 2026-2028 годы, сообщил регулятор.