Vodafone стал спонсором Лиги чемпионов по футболу

Компания запускает электронную сим-карту Champions Travel eSIM для поездок в 206 стран мира

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc заключил масштабное партнерское соглашение с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которое предусматривает поддержку как мужского, так и женского футбола в Европе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Vodafone станет официальным телекоммуникационным партнером Лиги чемпионов в сезоне 2025-26 и 2026-27.

К началу турнира, который стартует на следующей неделе, компания запускает программу Champions Travel eSIM - электронную сим-карту для путешествий в 206 стран мира. Среди клиентов этой программы будут разыгрываться билеты на матчи Лиги чемпионов.

Кроме того, Vodafone станет спонсором женской Лиги чемпионов до 2030 года и женского чемпионата Европы 2029 года, а также ряда других женских футбольных турниров в ближайшие пять лет.

С начала 2025 года капитализация Vodafone выросла почти на 30%, до 21 млрд фунтов ($28,5 млрд).