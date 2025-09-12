Поиск

Brent подорожала до $67,55 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Поддержку рынку оказывают геополитические риски, перевешивающие опасения трейдеров в отношении потенциального избытка предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Евросоюз завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что ЕС, в частности, изучает дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

К 15:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,78%) до $67,55 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,98 (1,57%), до $63,35 за баррель.

С начала этой недели стоимость Brent увеличилась на 3,3%, WTI - на 2,5%.

Хотя риск снижения цен на нефть сохраняется, поддержку рынку оказывают продолжающиеся закупки сырья Китаем для пополнения запасов, а также риск усиления санкций против России и вторичных санкций для покупателей российской нефти, отмечает аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогнозы роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тысяч б/с. С учетом прогнозируемого увеличения спроса, избыток ее предложения на рынке в этом году может составить более 1,9 млн б/с, ожидают в МЭА.

Глава нефтяного направления Trafigura Бен Лукок полагает, что справедливая цена нефти в настоящее время - в районе $55, учитывая баланс спроса и предложения. "Однако цены не находятся на этом уровне из-за ряда факторов риска, которые в данный момент закладывает рынок, и это санкции, тарифная политика Вашингтона, конфликты на Ближнем Востоке и Украине", - заявил он Bloomberg.

Brent WTI Trafigura Евросоюз ОПЕК США МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

В Минэкономразвития считают, что динамика инфляции оставляет потенциал для смягчения ДКП

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий

США призвали ЕС полностью отказаться от российских энергоносителей и ядерных технологий
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });