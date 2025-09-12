Brent подорожала до $67,55 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту на торгах в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Поддержку рынку оказывают геополитические риски, перевешивающие опасения трейдеров в отношении потенциального избытка предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Евросоюз завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что ЕС, в частности, изучает дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

К 15:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (1,78%) до $67,55 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,98 (1,57%), до $63,35 за баррель.

С начала этой недели стоимость Brent увеличилась на 3,3%, WTI - на 2,5%.

Хотя риск снижения цен на нефть сохраняется, поддержку рынку оказывают продолжающиеся закупки сырья Китаем для пополнения запасов, а также риск усиления санкций против России и вторичных санкций для покупателей российской нефти, отмечает аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогнозы роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тысяч б/с. С учетом прогнозируемого увеличения спроса, избыток ее предложения на рынке в этом году может составить более 1,9 млн б/с, ожидают в МЭА.

Глава нефтяного направления Trafigura Бен Лукок полагает, что справедливая цена нефти в настоящее время - в районе $55, учитывая баланс спроса и предложения. "Однако цены не находятся на этом уровне из-за ряда факторов риска, которые в данный момент закладывает рынок, и это санкции, тарифная политика Вашингтона, конфликты на Ближнем Востоке и Украине", - заявил он Bloomberg.