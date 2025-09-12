ВТБ сохраняет планы до конца сентября зарегистрировать допэмиссию, хочет привлечь 80-90 млрд руб.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ сохраняет планы до конца сентября зарегистрировать допэмиссию, по-прежнему хочет привлечь в капитал порядка 80-90 млрд рублей, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Все наши предыдущие заявления, все наши предыдущие обещания, коммуникация, остаются абсолютно валидными. Мы хотим завершить допэмиссию до 30 сентября", - сказал он в эфире радио РБК.

Единственный параметр, который пока не определен, - это цена допэмиссии.

По мнению финансового директора ВТБ , идеальный размер допэмиссии находится в диапазоне от 80-90 млрд рублей, так как это максимально приближенная цена к рыночной на момент SPO.

"Меня очень часто спрашивают, если придется выбирать между объемом и размером дисконта или ценой, какой будет выбор. Мой ответ, что мы стараемся организовать процесс таким образом, чтобы выбирать не пришлось. А каким образом это можно сделать, это только обеспечить большой рыночный спрос. Большой рыночный спрос, при наличии которого и объем, и цена будут в рамках наших ожиданий", - сказал он.

Он напомнил, что в 2023 году ВТБ в рамках допэмиссии привлек в капитал 94 млрд рублей. Тогда в рамках реализации преимущественного права акционеры приобрели ценные бумаги на 1 млрд рублей. Сейчас заявок на покупку ценных бумаг от действующих акционеров в 6,5 раз больше, чем в 2023 году, сказал топ-менеджер.

"Мы идентифицируем большой спрос с точки зрения формирования книги со стороны институционалов, со стороны частников. И эта допэмиссия будет иметь рыночные маркетинговые мероприятия. Они начнутся на следующей неделе, например, во вторник начинается Capital Markets Day ВТБ для потенциальных корпоративных инвесторов", - отметил Пьянов.