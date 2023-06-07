ВТБ в рамках SPO привлечет 94 млрд рублей, закрыв потребности в капитале на два года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в рамках второй допэмиссии на открытом рынке привлечет 94 млрд рублей, закрыв потребности в капитале на этот и следующий годы, заявил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы исходим из того, что у нас либо уже оплачено, либо оплата по преимущественному праву до 8 июня будет произведена, на сумму 94 млрд рублей", - сказал он.

В первом квартале банк увеличил капитал на 150 млрд рублей в рамках "государственной" допэмиссии, конвертировав в акции суборд из средств ФНБ и включив в капитал акции Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Это привело к увеличению доли РФ в капитале ВТБ с 60,9% до 76,4%. По итогам второй допэмиссии доля государства снизится до 61,8%, сообщил Пьянов.

Он не раскрыл имя якорного инвестора в рамках SPO и его долю участия в допэмиссии, указав лишь, что это российский негосударственный институциональный инвестор. "Мы санкционный эмитент и, соответственно, мы считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны, и не хотим подвергать нашего нового инвестора этому риску", - заявил он, добавив, что доля нового акционера в капитале ВТБ также раскрыта не будет.

По словам Пьянова, банк сознательно не проводил активный маркетинг допэмиссии. "Это был сознательный выбор, он был связан с тем, что быть может мы не добрали в этой допэмиссии единицы миллиардов потенциального спроса. Но то, чем мы гордимся - низкая волатильность акций. То есть акции с появлением информации о сделке колебались в пределах 5%, это очень низкое значение в рамках биржевых SPO публичных эмитентов. (...) Это был сознательный выбор - не давать возможность шортить и добавлять волатильность наших акций быть может ценой небольшого недобора спроса и отсутствия активного маркетинга", - сказал он.

"В принципе мы как эмитент очень довольны прошедшей допэмиссией", - добавил Пьянов.

По его словам, ВТБ, разместив две допэмиссии, закрыл потребности в капитале на 2023 и 2024 годы. "Мы не планируем более никаких корпоративных неорганических действий, связанных с привлечением дополнительного капитала", - отметил он.

Привлеченные средства позитивно повлияют на капитал и будут использованы для отказа от регуляторных послаблений, которые действуют для всего сектора до 2024 года, указал Пьянов.