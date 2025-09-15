Поиск

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% в начале основной сессии торгов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил снижение после умеренного смягчения монетарной политики ЦБ РФ, рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $67 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2826,34 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1055,18 пункта (-0,5%); лидируют в откате акции "Норникеля" (-2,9%), "ВК" (-2,3%), "Эн+ груп" (-2,2%), "Группы компаний ПИК" (-2,2%), остальные blue chips подешевели в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составляет 84,3798 руб. (-1,28 рубля).

Подешевели также акции "Русала" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,3%), "ММК" (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу в эфире телеканала Fox News, что в отношении России могут быть введены санкции США против банков и торговые пошлины. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал он.

Кроме того, в субботу Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. "Я готов на крупные санкции против России, когда все государства НАТО согласятся на такое и поступят так же и когда все государства НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал президент в соцсети Truth Social. По его словам, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ.

Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР. "Я верю, что шаги с пошлинами плюс введение всем НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая - их полностью отменят после конца войны России и Украины - окажут огромную помощь в завершении этой смертоносной, но нелепой войны", - отметил он.

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, снижение ставки ЦБ всего на 1 п.п. вызвало разочарование у инвесторов. В аутсайдерах в пятницу закономерно оказались акции самых закредитованных эмитентов и девелоперов, их по-прежнему не рекомендуется набирать в среднесрочные портфели из-за фундаментальной непривлекательности, считает эксперт.

Таким образов, вторую неделю сентября рынок завершил ниже важной отметки 2850 пунктов по индексу МосБиржи. В понедельник с утра распродажи продолжаются, но пока малыми темпами. Теперь явно проглядывается следующая цель снижения - район чуть выше 2700 пунктов. Если же и она не устоит, то можно будет сходить еще на 100 пунктов ниже, в район годовых минимумов. Впрочем, это пока маловероятный сценарий, полагает Антонов.

Одной из причин распродаж стали заявления из США о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти. Судя по поступившим комментариям, к этому многие не готовы, так что ждать рестрикций пока не стоит, и этот фактор должен перестать поддерживать "медведей".

С другой стороны, теперь снизились ожидания по скорости дальнейшего уменьшения ставки. Будет очень хорошо, если регулятор понизит до конца года ее дважды на 1 п.п., так как наблюдаются большие риски для инфляции в оставшееся время года. Прежде всего, это падение курса рубля и возможное повышение утилизационного сбора на автомобили, считает Антонов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, настроения рынка ухудшились после комментариев главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции о том, что совет директоров рассматривал только два варианта: сохранение или снижение ключевой ставки до 17%. Более важное заседание будет в октябре, когда будут известны параметры госбюджета на следующий год. Если дефицит госбюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ (-1,5% ВВП), то это ограничит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи закрыл прошлую неделю ниже уровня поддержки 2850 пунктов. Очень вероятно продолжение снижения к ближайшей поддержке 2800 пунктов, а при ее пробитии возможно снижение до 2720 пунктов, считает Степанов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также ожидает, что индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 2800-2850 пунктов.

Инвесторы негативно отреагировали на неожиданное решение ЦБ снизить ставку лишь на 100 б.п. - затягивание цикла и более плавная траектория снижения ставок повышают риски по экономической активности и корпоративным прибылям. Негатива добавили и санкционные опасения. В результате индекс МосБиржи откатился в диапазон 2800-2850 пунктов - район локальных пиков конца июля, выступающий естественной поддержкой.

В понедельник участники торгов продолжат осмысливать итоги заседания Банка России и новостной фон по геополитике, чуть улучшившийся за выходные. "Ждем ослабления инерции к снижению котировок в силу локальной перепроданности ряда "фишек", так и то, что пятничное решение ЦБ не дает весомых оснований рынку корректировать среднесрочную траекторию снижения ставок и ожидания по ставке на конец года. Поэтому рассчитываем, что индекс МосБиржи в начале попытается перейти к консолидации в диапазоне 2800-2850 пунктов и, в отсутствие негативных новостных вводных, найти здесь опору. Если индекс не удержит эту зону, то техническая картина по рынку заметно ухудшится", - считает Локтюхов.

Мировые фондовые рынки

В США в минувшую пятницу снизились индексы Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,1%), но вырос до нового рекорда Nasdaq (+0,4%), трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на текущей неделе (16-17 сентября).

За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%.

В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading Economics.

Аналитики Morgan Stanley на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (биржи Японии не работают в связи с госпраздником, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо растут.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,15 за баррель (+0,2% и +0,9% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $62,85 за баррель (+0,3% и +0,5% в пятницу).

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке в 11:40

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Тень бюджета легла на ставку. Заявление Банка России

Тень бюджета легла на ставку. Заявление Банка России

Совет ЕС продлил до 15 марта 2026 года антироссийские индивидуальные санкции

Суд РФ открыл локальное производство по делу о банкротстве Volkswagen AG

В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7162 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });