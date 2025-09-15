Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% в начале основной сессии торгов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник продолжил снижение после умеренного смягчения монетарной политики ЦБ РФ, рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $67 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2826,34 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1055,18 пункта (-0,5%); лидируют в откате акции "Норникеля" (-2,9%), "ВК" (-2,3%), "Эн+ груп" (-2,2%), "Группы компаний ПИК" (-2,2%), остальные blue chips подешевели в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составляет 84,3798 руб. (-1,28 рубля).

Подешевели также акции "Русала" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,3%), "ММК" (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу в эфире телеканала Fox News, что в отношении России могут быть введены санкции США против банков и торговые пошлины. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал он.

Кроме того, в субботу Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. "Я готов на крупные санкции против России, когда все государства НАТО согласятся на такое и поступят так же и когда все государства НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал президент в соцсети Truth Social. По его словам, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ.

Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР. "Я верю, что шаги с пошлинами плюс введение всем НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая - их полностью отменят после конца войны России и Украины - окажут огромную помощь в завершении этой смертоносной, но нелепой войны", - отметил он.

Комментарии аналитиков

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, снижение ставки ЦБ всего на 1 п.п. вызвало разочарование у инвесторов. В аутсайдерах в пятницу закономерно оказались акции самых закредитованных эмитентов и девелоперов, их по-прежнему не рекомендуется набирать в среднесрочные портфели из-за фундаментальной непривлекательности, считает эксперт.

Таким образов, вторую неделю сентября рынок завершил ниже важной отметки 2850 пунктов по индексу МосБиржи. В понедельник с утра распродажи продолжаются, но пока малыми темпами. Теперь явно проглядывается следующая цель снижения - район чуть выше 2700 пунктов. Если же и она не устоит, то можно будет сходить еще на 100 пунктов ниже, в район годовых минимумов. Впрочем, это пока маловероятный сценарий, полагает Антонов.

Одной из причин распродаж стали заявления из США о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти. Судя по поступившим комментариям, к этому многие не готовы, так что ждать рестрикций пока не стоит, и этот фактор должен перестать поддерживать "медведей".

С другой стороны, теперь снизились ожидания по скорости дальнейшего уменьшения ставки. Будет очень хорошо, если регулятор понизит до конца года ее дважды на 1 п.п., так как наблюдаются большие риски для инфляции в оставшееся время года. Прежде всего, это падение курса рубля и возможное повышение утилизационного сбора на автомобили, считает Антонов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, настроения рынка ухудшились после комментариев главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции о том, что совет директоров рассматривал только два варианта: сохранение или снижение ключевой ставки до 17%. Более важное заседание будет в октябре, когда будут известны параметры госбюджета на следующий год. Если дефицит госбюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ (-1,5% ВВП), то это ограничит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи закрыл прошлую неделю ниже уровня поддержки 2850 пунктов. Очень вероятно продолжение снижения к ближайшей поддержке 2800 пунктов, а при ее пробитии возможно снижение до 2720 пунктов, считает Степанов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также ожидает, что индекс МосБиржи может перейти к проторговке диапазона 2800-2850 пунктов.

Инвесторы негативно отреагировали на неожиданное решение ЦБ снизить ставку лишь на 100 б.п. - затягивание цикла и более плавная траектория снижения ставок повышают риски по экономической активности и корпоративным прибылям. Негатива добавили и санкционные опасения. В результате индекс МосБиржи откатился в диапазон 2800-2850 пунктов - район локальных пиков конца июля, выступающий естественной поддержкой.

В понедельник участники торгов продолжат осмысливать итоги заседания Банка России и новостной фон по геополитике, чуть улучшившийся за выходные. "Ждем ослабления инерции к снижению котировок в силу локальной перепроданности ряда "фишек", так и то, что пятничное решение ЦБ не дает весомых оснований рынку корректировать среднесрочную траекторию снижения ставок и ожидания по ставке на конец года. Поэтому рассчитываем, что индекс МосБиржи в начале попытается перейти к консолидации в диапазоне 2800-2850 пунктов и, в отсутствие негативных новостных вводных, найти здесь опору. Если индекс не удержит эту зону, то техническая картина по рынку заметно ухудшится", - считает Локтюхов.

Мировые фондовые рынки

В США в минувшую пятницу снизились индексы Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,1%), но вырос до нового рекорда Nasdaq (+0,4%), трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на текущей неделе (16-17 сентября).

За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%.

В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading Economics.

Аналитики Morgan Stanley на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (биржи Японии не работают в связи с госпраздником, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2%).

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены слабо растут.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,15 за баррель (+0,2% и +0,9% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $62,85 за баррель (+0,3% и +0,5% в пятницу).

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.