Германий подорожал до максимума за 14 лет из-за сокращения поставок из Китая

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цена германия – редкого металла, активно используемого в оборонной промышленности, – подскочила до максимума как минимум за 14 лет из-за дефицита на рынке, вызванного сокращением поставок из Китая, пишет Financial Times.

Килограмм германия сейчас стоит почти $5 тыс., тогда как в начале 2023 года цена составляла чуть более $1 тыс. Это рекордный показатель за весь период наблюдений с 2011 года.

Китай является крупнейшим в мире производителем германия. При этом импорт этого металла в США из КНР в январе-июле упал примерно на 40% в годовом выражении, по данным организации Silverado Policy Accelerator. Ограничение поставок редких металлов – целенаправленная политика властей Китая в ответ на меры США и Нидерландов, запретивших продавать китайским компаниям продвинутые микрочипы.

Россия также традиционно была одним из крупных поставщиков германия, но введенные против страны санкции ограничили доступ западных государств к российскому германию, пишет FT.

Китайские ограничения "сделали невозможным существование спотового рынка", отметил трейдер Lipmann Walton & Co. Аарон Джером.

"Раньше мы покупали у поставщиков 100 кг германия, а теперь мы счастливы, если удается получить 10 кг, причем по цене в три или четыре раза выше", - добавил он.

Германий используется в производстве систем тепловидения, в том числе для истребителей. Мировой спрос на этот металл составляет порядка 180-200 тонн в год. Обычно германий получают как побочный продукт при производстве цинка.

