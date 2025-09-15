Поиск

Россия за 7 месяцев увеличила импорт рыбы из Республики Корея в 1,5 раза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2025 года импортировала из Республики Корея 5 тысяч тонн рыбы на $8 млн, оба показателя в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза, изучивший данные южнокорейской таможенной службы.

В частности, поставки мороженой тихоокеанской скумбрии увеличились в два раза в натуральном и денежном выражении, до 3,6 тысячи тонн на $4,4 млн. При этом в центре отметили, что в два раза вырос и импорт мороженой скумбрии из Китая: за 7 месяцев он составил 14 тыс. тонн на $19 млн.

"Рост импортных поставок может быть вызван сокращением российского вылова скумбрии в прошлом году: атлантической скумбрии добыли 115 тысяч тонн (-25% к 2023 году), тихоокеанской - 13 тысяч тонн (-60% к 2023 году), - говорится в сообщении. - В текущем году промысел атлантической скумбрии идет удачно: к 7 сентября в Северо-Восточной Атлантике добыто порядка 114 тысяч тонн, что на 46% больше, чем на аналогичную дату прошлого года".

Импорт мороженой масляной рыбы из Республики Корея снизился на 15%, до 0,8 тысячи тонн. Но его стоимость выросла на 7%, до $1,7 млн. Сокращение поставок происходит на фоне стремительного роста импорта масляной рыбы из Китая: за семь месяцев поставки увеличились почти в полтора раза, до 3,5 тысяч тонн.

Поставки мороженой сельди из Республики Корея выросли на 15%, до 0,5 тысячи тонн, стоимость увеличилась на 35%, до $0,5 млн. Ввоз корейской мороженой сельди незначителен по сравнению с российским выловом, который, по данным на 9 сентября, превысил 383 тысячи тонн, что на 20% больше, чем год назад.

Ввоз готовой продукции из сурими (рыбных рулетов) снизился на 20%, до 50 тонн, и на 25%, до $0,5 млн. Сокращение поставок произошло на фоне увеличения российского производства сурими на судах в море за январь-июль 2025 года на 30%, до 65 тысяч тонн, пояснили аналитики.

В то же время поставки устриц выросли в пять раз, до 25 тонн. Их стоимость увеличилась в 10 раз, до $0,14 млн. "Импорт устриц из Республики Корея идет в общем тренде на увеличение поставок устриц на российский рынок", - сообщает центр.

Республика Корея Китай Северо-Восточная Атлантика Рыбный союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7165 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });