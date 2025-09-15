Россия за 7 месяцев увеличила импорт рыбы из Республики Корея в 1,5 раза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2025 года импортировала из Республики Корея 5 тысяч тонн рыбы на $8 млн, оба показателя в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза, изучивший данные южнокорейской таможенной службы.

В частности, поставки мороженой тихоокеанской скумбрии увеличились в два раза в натуральном и денежном выражении, до 3,6 тысячи тонн на $4,4 млн. При этом в центре отметили, что в два раза вырос и импорт мороженой скумбрии из Китая: за 7 месяцев он составил 14 тыс. тонн на $19 млн.

"Рост импортных поставок может быть вызван сокращением российского вылова скумбрии в прошлом году: атлантической скумбрии добыли 115 тысяч тонн (-25% к 2023 году), тихоокеанской - 13 тысяч тонн (-60% к 2023 году), - говорится в сообщении. - В текущем году промысел атлантической скумбрии идет удачно: к 7 сентября в Северо-Восточной Атлантике добыто порядка 114 тысяч тонн, что на 46% больше, чем на аналогичную дату прошлого года".

Импорт мороженой масляной рыбы из Республики Корея снизился на 15%, до 0,8 тысячи тонн. Но его стоимость выросла на 7%, до $1,7 млн. Сокращение поставок происходит на фоне стремительного роста импорта масляной рыбы из Китая: за семь месяцев поставки увеличились почти в полтора раза, до 3,5 тысяч тонн.

Поставки мороженой сельди из Республики Корея выросли на 15%, до 0,5 тысячи тонн, стоимость увеличилась на 35%, до $0,5 млн. Ввоз корейской мороженой сельди незначителен по сравнению с российским выловом, который, по данным на 9 сентября, превысил 383 тысячи тонн, что на 20% больше, чем год назад.

Ввоз готовой продукции из сурими (рыбных рулетов) снизился на 20%, до 50 тонн, и на 25%, до $0,5 млн. Сокращение поставок произошло на фоне увеличения российского производства сурими на судах в море за январь-июль 2025 года на 30%, до 65 тысяч тонн, пояснили аналитики.

В то же время поставки устриц выросли в пять раз, до 25 тонн. Их стоимость увеличилась в 10 раз, до $0,14 млн. "Импорт устриц из Республики Корея идет в общем тренде на увеличение поставок устриц на российский рынок", - сообщает центр.