Криптовалютная отрасль призвала Банк Англии не ограничивать владение стейблкойнами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Представители криптовалютной отрасли призывают Банк Англии отказаться от введения ограничений на объемы владения стейблкойнами (общее название криптовалют, обеспеченных национальными валютами и высококачественными ценными бумагами - ИФ), пишет Financial Times.

Британский центробанк хочет ввести эти ограничения на фоне опасений ослабления банковской системы из-за оттока средств вкладчиков в стейблкойны. В случае их введения регулирование рынка стейблкойнов в стране будет гораздо жестче, чем в США и ЕС, отмечает газета.

В частности, регулятор планирует ограничить объемы владения этой криптовалютой для физических лиц на уровне 10-20 тысяч фунтов стерлингов ($13,6-27,2 тысячи), для предприятий - на уровне 10 млн фунтов. При этом имеются в виду только так называемые системные стейблкойны - те, которые широко используются или предполагаются к широкому использованию для расчетов в Британии.

Криптовалютные и платежные компании считают, что такие меры поставят страну в менее выгодное положение по сравнению с другими, а их администрирование будет сложным и дорогим.

"Введение ограничений на стейблкойны будет негативным для британских вкладчиков, лондонского Сити и фунта, - заявил вице-президент американской криптовалютной биржи Coinbase по международной политике Том Дафф Гордон. - Ни одна другая крупная юрисдикция не сочла нужным вводить ограничения".

Другие топ-менеджеры отрасли полагают, что план Банка Англии ограничит потенциальные преимущества стейблкойнов, в том числе возможность ускорить и удешевить трансграничные платежи. "На практике ограничения просто не работают", - предупреждает исполнительный директор отраслевой ассоциации UK Cryptoasset Business Council Саймон Дженнингс.

"Эмитенты стейблкойнов не видят, кто владеет их токенами в конкретный момент времени, поэтому введение ограничений потребует затратной, сложной новой системы, например, цифровых идентификаторов или постоянной координации между кошельками", - сказал Дженнингс.

Банк Англии заявлял, что ограничения на объемы владения стейблкойнами могут быть "переходными", чтобы финансовая система смогла адаптироваться к росту рынка цифровых денег.

Исполнительный директор Банка Англии по вопросам инфраструктуры финансового рынка Саша Миллс недавно говорила, что планируемые меры в числе прочего позволят "снизить риски в отношении финансовой стабильности, связанные с масштабным и быстрым оттоком средств вкладчиков из банковского сектора, такие как внезапное сокращение кредитования бизнеса и населения".

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз в июле обещала, что примет меры для развития блокчейн-технологий, в том числе стейблкойнов.

Глобальный рынок стейблкойнов оценивается в $288 млрд.

