Нефть Brent подорожала до $67,74 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются вечером в понедельник.

Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:51 по московскому времени поднимается на $0,75 (1,12%), до $67,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,86 (1,37%), до $63,55 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Вашингтон готов пойти на значительные санкции против РФ, если остальные страны НАТО примут равноценные меры, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он назвал недостаточно жесткими ограничения, введенные Европой.

"Европейцы - мои друзья, но они покупают нефть у России. (...) Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Участники рынка продолжают следить за новостями об ударах украинских дронов по нефтяным объектам РФ. Аналитик IG Тони Сикамор допустил повышение прогнозов мировых цен на нефть в случае продолжения атак на российскую экспортную инфраструктуру.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц.