Нефть Brent подорожала до $67,74 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются вечером в понедельник.

Трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:51 по московскому времени поднимается на $0,75 (1,12%), до $67,74 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,86 (1,37%), до $63,55 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Вашингтон готов пойти на значительные санкции против РФ, если остальные страны НАТО примут равноценные меры, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он назвал недостаточно жесткими ограничения, введенные Европой.

"Европейцы - мои друзья, но они покупают нефть у России. (...) Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Участники рынка продолжают следить за новостями об ударах украинских дронов по нефтяным объектам РФ. Аналитик IG Тони Сикамор допустил повышение прогнозов мировых цен на нефть в случае продолжения атак на российскую экспортную инфраструктуру.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц.

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Суд начнет рассмотрение иска об изъятии активов Бикова и Боброва 22 сентября

Акционеры "Яндекса" утвердили дивиденды по итогам I полугодия в 80 рублей на акцию

Авиабилеты в Китай подорожали на 15-20% в связи с ростом спроса

Генпрокуратура рассказала о неформальных связях бенефициаров СТС с Чубайсом

На восстановление Курской, Белгородской и Брянской областей предусмотрено 80 млрд рублей

