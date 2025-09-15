Поиск

Глава США считает европейские санкции в отношении Москвы недостаточно жесткими

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал недостаточно жесткими санкции, введенные против России Европой, которая продолжает покупать российскую нефть.

"Европейцы - мои друзья, но они покупают нефть у России. (...) Я не хочу, чтобы они покупали нефть. И санкции, которые они вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции соизмеримо моим действиям", - заявил Трамп журналистам президентского пула.

По его словам, в вопросе санкций в отношении России "они не справляются со своей работой", отметив, что "НАТО должно сплотиться" и "Европа должна сплотиться".

"Мы не продвинемся вперед, пока НАТО не продвинется вперед. Что ж, я готов двигаться вперед, но и им придется. Я думаю, они это сделают. Но прямо сейчас они только говорят, но не делают", - заявил президент.

На вопрос журналистов, должны ли европейские страны отказаться от покупки российского СПГ, Трамп сказал, что "они не должны покупать ни природный газ, ни сигареты, мне все равно".

