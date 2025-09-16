В Удмуртии отменили режим ЧС для сельского хозяйства

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов отменил в регионе режим ЧС, введенный 8 сентября из-за переувлажнения почвы, сообщает сайт главы и правительства республики.

Это решение принято в связи с прекращением переувлажнения почвы.

Ранее вице-премьер республики Роман Габдрахманов сообщал, что в регионе от переувлажнения почвы пострадало не менее 300 га сельхозкультур. Из-за обильных осадков в августе уборочные работы в регионе значительно сдвинулись, что негативно сказывается на качественных и количественных показателях урожая.