В Удмуртии введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за переувлажнения почвы, сообщает его пресс-служба.

Вице-премьер Удмуртии Роман Габдрахманов через пресс-службу сообщил, что, по предварительным данным, пострадало не менее 300 га сельхозкультур.

В 2025 году в республике застраховано более 25 тысяч га посевов, что значительно больше, чем в прошлом году.

Из-за обильных осадков в августе уборочные работы в регионе значительно сдвинулись, что негативно сказывается на качественных и количественных показателях урожая.

"Влажная погода привела к избытку влаги в убранном зерне, что, в свою очередь, увеличивает производственные затраты на его подработку и сушку", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные погодные условия также способствуют полеганию посевов и прорастанию зерна на корню, что влечет уменьшение урожайности и может привести к гибели посевов.

Уточняется, что в настоящее время обмолочен 51% от площади зерновых и зернобобовых культур - 151,2 тыс. га, получены 489,2 тыс. тонн зерна.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за переувлажнения почвы.

Уточнялось, что хотя урожайность в текущем сезоне достаточно высокая, аграрии опасаются, что из-за плохой погоды не смогут провести уборку в срок.