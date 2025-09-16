Поиск

Апелляционный суд США не разрешил уволить Лизу Кук из ФРС до сентябрьского заседания

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Колумбия в понедельник отклонил ходатайство президента США Дональда Трампа об увольнении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук до сентябрьского заседания центробанка.

Очередная встреча руководства Федрезерва пройдет 16-17 сентября.

В миреТрамп попросил суд разрешить ему уволить Лизу Кук до сентябрьского заседания ФРСЧитать подробнее

После решения апелляционного суда у администрации Трампа остается крайне мало времени для обращения в Верховный суд США, если они надеются не допустить участия Кук в заседании, отмечает агентство Reuters.

Кук, назначенная предыдущим президентом США Джо Байденом в 2022 году, стала первой чернокожей женщиной среди членов совета управляющих Федрезерва.

Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее министерство юстиции США инициировало расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Федеральный суд округа Колумбия на прошлой неделе удовлетворил просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретило ее увольнение на время рассмотрения дела. Федеральный судья Джиа Кобб пришла к заключению, что предположения о нарушениях, допущенных при подаче заявки на ипотеку, не являются достаточным основанием для увольнения Кук в соответствии с законом. По мнению судьи, сам способ отстранения Кук, вероятно, нарушил ее конституционное право на проведение надлежащих процедур.

Минюст США назвал решение Кобб "беспрецедентным", заявив, что оно "отменяет действий президента в рамках его полномочий в соответствии с конституцией и должно быть приостановлено до рассмотрения апелляции".

США ФРС Федрезерв Дональд Трамп Лиза Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле снизился на 40%

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.

Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });