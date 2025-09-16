Апелляционный суд США не разрешил уволить Лизу Кук из ФРС до сентябрьского заседания

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд округа Колумбия в понедельник отклонил ходатайство президента США Дональда Трампа об увольнении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук до сентябрьского заседания центробанка.

Очередная встреча руководства Федрезерва пройдет 16-17 сентября.

После решения апелляционного суда у администрации Трампа остается крайне мало времени для обращения в Верховный суд США, если они надеются не допустить участия Кук в заседании, отмечает агентство Reuters.

Кук, назначенная предыдущим президентом США Джо Байденом в 2022 году, стала первой чернокожей женщиной среди членов совета управляющих Федрезерва.

Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте. Позднее министерство юстиции США инициировало расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала судебный иск к президенту. Она заявила, что Трамп сфабриковал повод для ее увольнения, нарушив закон о ФРС, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Федеральный суд округа Колумбия на прошлой неделе удовлетворил просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретило ее увольнение на время рассмотрения дела. Федеральный судья Джиа Кобб пришла к заключению, что предположения о нарушениях, допущенных при подаче заявки на ипотеку, не являются достаточным основанием для увольнения Кук в соответствии с законом. По мнению судьи, сам способ отстранения Кук, вероятно, нарушил ее конституционное право на проведение надлежащих процедур.

Минюст США назвал решение Кобб "беспрецедентным", заявив, что оно "отменяет действий президента в рамках его полномочий в соответствии с конституцией и должно быть приостановлено до рассмотрения апелляции".