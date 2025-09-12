Трамп попросил суд разрешить ему уволить Лизу Кук до сентябрьского заседания ФРС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа просит федеральный апелляционный суд приостановить решение суда нижестоящей инстанции, заблокировавшего увольнение Трампом члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук.

Минюст направил в суд ходатайство, в котором просит вынести решение к 15, то есть до начала очередного заседания ФРС по ставке (16-17 сентября).

Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Позднее Минюст США инициировал расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала в суд на президента, заявив, что Трамп "сфабриковал" повод для ее увольнения, нарушив закон о Федеральной резервной системе, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

На этой неделе федеральный суд округа Колумбия удовлетворил просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретит ее увольнение на время рассмотрения ее дела. Федеральный судья Джиа Кобб пришла к заключению, что предположения о нарушениях, допущенных при подаче заявки на ипотеку, не являются достаточным основанием для увольнения Кук в соответствии с законом. По мнению судьи, сам способ отстранения Кук, вероятно, нарушил ее конституционное право на проведение надлежащих процедур.

Минюст США назвал решение Кобб "беспрецедентным", заявив, что оно "отменяет действий президента в рамках его полномочий в соответствии с конституцией и должно быть приостановлено до рассмотрения апелляции".

Если апелляционный суд удовлетворит просьбу Минюста, указ Трампа об увольнении Кук вступит в силу до начала рассмотрения официальной апелляции президента на решение Кобб. Если же апелляционный суд отклонит ходатайство Минюста о немедленном вмешательстве, Трамп, вероятно, быстро обратится в Верховный суд с просьбой рассмотреть этот вопрос, отмечает Bloomberg.

Адвокат Кук Эббе Лоуэлл призвал суд отклонить ходатайство Минюста, отметив, что приостановка предыдущего судебного решения поставит под угрозу ее участие в предстоящем заседании ФРС.