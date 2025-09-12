Поиск

Трамп попросил суд разрешить ему уволить Лизу Кук до сентябрьского заседания ФРС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа просит федеральный апелляционный суд приостановить решение суда нижестоящей инстанции, заблокировавшего увольнение Трампом члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук.

Минюст направил в суд ходатайство, в котором просит вынести решение к 15, то есть до начала очередного заседания ФРС по ставке (16-17 сентября).

Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против нее главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Позднее Минюст США инициировал расследование по этому делу.

Кук, официальных обвинений которой предъявлено не было, подала в суд на президента, заявив, что Трамп "сфабриковал" повод для ее увольнения, нарушив закон о Федеральной резервной системе, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

На этой неделе федеральный суд округа Колумбия удовлетворил просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретит ее увольнение на время рассмотрения ее дела. Федеральный судья Джиа Кобб пришла к заключению, что предположения о нарушениях, допущенных при подаче заявки на ипотеку, не являются достаточным основанием для увольнения Кук в соответствии с законом. По мнению судьи, сам способ отстранения Кук, вероятно, нарушил ее конституционное право на проведение надлежащих процедур.

Минюст США назвал решение Кобб "беспрецедентным", заявив, что оно "отменяет действий президента в рамках его полномочий в соответствии с конституцией и должно быть приостановлено до рассмотрения апелляции".

Если апелляционный суд удовлетворит просьбу Минюста, указ Трампа об увольнении Кук вступит в силу до начала рассмотрения официальной апелляции президента на решение Кобб. Если же апелляционный суд отклонит ходатайство Минюста о немедленном вмешательстве, Трамп, вероятно, быстро обратится в Верховный суд с просьбой рассмотреть этот вопрос, отмечает Bloomberg.

Адвокат Кук Эббе Лоуэлл призвал суд отклонить ходатайство Минюста, отметив, что приостановка предыдущего судебного решения поставит под угрозу ее участие в предстоящем заседании ФРС.

Минюст США ФРС Джиа Кобб Билл Пулте Дональд Трамп Лиза Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 12 сентября

Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Новая Зеландия снизила потолок цены на российскую нефть и расширила санкционный список

Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте

РФ и страны Персидского залива назвали удар Израиля по Дохе посягательством на суверенитет Катара

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Макрон отправит три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО

Что произошло за день: четверг, 11 сентября

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

Hyundai отложила строительство завода в США после антимиграционного рейда

В США назвали отказ от нефти РФ условием для урегулирования спора о пошлинах для Индии

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });