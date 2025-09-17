Группа "Аэродинамика" будет поэтапно вводить новый аэровокзальный комплекс Краснодара

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новый аэровокзальный комплекс Краснодара планируется вводить поэтапно в 2027 году, сообщил генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика" Алексей Старостин журналистам в среду.

"Мы не останавливаем нашу стройку – это, наверное, самый крупный инвестиционный проект на юге (...) строительство нового аэровокзального комплекса. На сегодняшний день его готовность более 40%. Сроки сдачи – в 2027 году", - сказал Старостин.

Он отметил, что планируется поэтапный ввод нового аэровокзального комплекса.

"Сначала запустятся внутренние линии, пока здесь (в старом здании аэровокзала - ИФ) останутся международные линии", - пояснил Старостин.

Он добавил, что в здании нынешнего комплекса планируется обустроить транспортно-пересадочный узел.

"Планируется здесь и железная дорога, и автобусное сообщение", - сказал Старостин.

Инвестиции группы "Аэродинамика" в строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Краснодара увеличились до 35 млрд рублей, терминал будет введен к концу 2027 года. Проектная пропускная способность терминала – до 10,5 млн пассажиров в год.

Проект развития аэропорта "Краснодар" предусмотрен в долгосрочном плане развития Краснодарской агломерации до 2030 года. Общий бюджет строительства аэровокзального комплекса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуры составляет более 60 млрд рублей.

В прошлом году АО "Международный аэропорт Краснодар", Минэкономразвития России и администрация Краснодарского края подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в рамках проекта строительства нового аэровокзального комплекса и объектов аэропортовой инфраструктуры. Тогда сообщалось, что объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей.

Минтранс РФ ранее сообщил о возобновлении работы аэропорта Краснодара с 09:00 мск 11 сентября. Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Интенсивность полетов при этом не должна превышать пяти взлетно-посадочных операций в час.

В среду аэропорт Краснодара обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс. Рейс из Москвы (аэропорт "Шереметьево") выполнила авиакомпания "Аэрофлот".

О планах по возобновлению полетов в Краснодар сообщали "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии" , "Азимут", S7. AZUR air также рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре , Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, с июля этого года - Геленджика.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". До введения ограничений он принимал рейсы "Аэрофлота" , "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" ,"Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).