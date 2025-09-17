Brent подешевела до $67,92 за баррель

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в среду после трех дней роста подряд.

К 13:59 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,8%), до $67,92 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому време5ни дешевели на бирже NYMEX на $0,56 (0,87%), до $63,96 за баррель.

Во вторник контракты на Brent подорожали на 1,5%, на WTI - на 1,9% на опасениях относительно перебоев в поставках нефти из России , а также на фоне усиливающегося давления США на покупателей российской нефти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у нее состоялся "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию. Она отметила, что Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, "направленный против криптовалют, банков и энергетики", а также "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

В центре внимания рынков в среду - заседание Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС снизит базовую процентную ставку впервые с декабря 2024 года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Американский институт нефти сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго раскроет свои данные позднее в среду. Аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.