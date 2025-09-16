Поиск

Brent подорожала до $67,82 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем во вторник, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США и следят за геополитическими новостями.

К 14:34 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,56%), до $67,82 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,45 (0,71%), до $63,75 за баррель.

Поддержку мировым рынкам оказывает уверенность инвесторов в том, что Федрезерв снизит ставку впервые с декабря прошлого года. При этом аналитики видят небольшую вероятность того, что снижение составит сразу 50 базисных пунктов. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Армия обороны Израиля начала наземное наступление на Газу, чтобы взять город и добиться полного разгрома группировки ХАМАС, сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Палестинские СМИ сообщали, что вечером 15 сентября по городу были нанесены массированные авиаудары, а затем на окраинах показались израильские танки.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из России после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти. Президент Дональд Трамп 13 сентября заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

"Неопределенность в отношении вторичных пошлин и дополнительных санкций остается высокой, но мы полагаем, что добыча нефти в России снизится лишь умеренно, поскольку азиатские покупатели выражают готовность импортировать российскую нефть", - написали аналитики Goldman.

Brent WTI США ФРС Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

"Мосбиржа" 25 сентября приостановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800п впервые с 6 августа

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

"АвтоВАЗ" с 29 сентября может перейти на 4-дневку сроком на полгода

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

Евросоюз отложил презентацию предложений по 19-му пакету санкций против России

ВТБ объявит цену SPO 19 сентября

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Рыбаки Черного и Азовского морей предупредили о рисках остановки промысла

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7170 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });