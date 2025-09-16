Brent подорожала до $67,82 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем во вторник, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США и следят за геополитическими новостями.

К 14:34 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,56%), до $67,82 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,45 (0,71%), до $63,75 за баррель.

Поддержку мировым рынкам оказывает уверенность инвесторов в том, что Федрезерв снизит ставку впервые с декабря прошлого года. При этом аналитики видят небольшую вероятность того, что снижение составит сразу 50 базисных пунктов. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Армия обороны Израиля начала наземное наступление на Газу, чтобы взять город и добиться полного разгрома группировки ХАМАС, сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Палестинские СМИ сообщали, что вечером 15 сентября по городу были нанесены массированные авиаудары, а затем на окраинах показались израильские танки.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из России после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти. Президент Дональд Трамп 13 сентября заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

"Неопределенность в отношении вторичных пошлин и дополнительных санкций остается высокой, но мы полагаем, что добыча нефти в России снизится лишь умеренно, поскольку азиатские покупатели выражают готовность импортировать российскую нефть", - написали аналитики Goldman.