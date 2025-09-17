"Балтика" создала "дочку" для производства стеклотары в Ростове-на-Дону

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Пивоваренная компания "Балтика" учредило дочернюю компанию ООО "Донстеклотех" в Ростове-на-Дону, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. "Балтике" принадлежат 100% компании. Основной вид деятельности общества - производство полых стеклянных изделий.

"Мы (...) рассматриваем различные перспективные направления в рамках стратегического развития "Балтики". В будущем созданная компания может стать единым оператором по направлению "стеклянная упаковка", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Балтики".

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в России, она управляет восемью заводами и двумя солодовнями.

"Балтика" много лет входила в состав датской Carlsberg Group. Группа в 2022 году заявила о планах уйти с российского рынка, однако сделка по продаже российского бизнеса была закрыта лишь в конце 2024 года. Новым собственником "Балтики" стало подконтрольное ее менеджменту АО "ВГ Инвест". Сумму денежного вознаграждения за продажу "Балтики" Carlsberg Group оценила в $320 млн.