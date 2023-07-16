РФ забрала под управление "Балтику" и "дочку" Danone

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Список активов, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года, в котором до сих пор были только генерирующие компании ("Фортум" и "Юнипро"), пополнили два крупных актива пищевой промышленности.

Согласно указу от 16 июля, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Росимуществу передаются доли в ООО "Пивоваренная компания "Балтика" и акции АО "Данон Россия".

Так, Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион".

Ранее Carlsberg Group, которая заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года, сообщала о том, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса, имя будущего владельца "Балтики" концерн не называл.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.

Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

Кроме того, под временное управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

Французская Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса, включая крупных производителей продуктов питания РФ, в числе которых ГК "Русагро", группа "Черкизово", ГК "Черноголовка", ГК "ЭкоНива", "Румелко", Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева и АФК "Система" (владеет агрохолдингом "Степь").

Как сообщается в отчетности "Данон Россия" (производство молочных продуктов), чистая прибыль компании в 2022 году снизилась до 5,57 млрд рублей с 8,85 млрд рублей в 2021 году. В то же время выручка выросла до 92,9 млрд рублей против 85,1 млрд рублей в 2021 году (рост на 9,1%).