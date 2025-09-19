Кузбасс в январе-августе сократил добычу угля на 6%, экспорт – на 3,4%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-августе 2025 года добыли 125,3 млн тонн угля, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале областного министерства угольной промышленности.

На экспорт за восемь месяцев отгружено 67,6 млн тонн угля (снижение на 3,4%), в том числе в восточном направлении - 35,57 млн тонн (снижение на 0,42 млн тонн по сравнению с плановыми показателями, прописанными в соглашении с РЖД), в северо-западном - 22,03 млн тонн (снижение на 12% к уровню 8 месяцев 2024 года), в южном - 8,84 млн тонн (рост на 22%).

Согласно сообщению, всего потребителям в январе-августе текущего года ж/д транспортом было отгружено 110,9 млн тонн угля (снижение на 5,9%).

Переработка угля на предприятиях углепрома Кузбасса (включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки) за отчетный период сократилась на 9,4% и составила 97,2 млн тонн. Отмечается, что перерабатывается 78,4% добытого угля.

Численность работников, занятых непосредственно добычей и переработкой угля, составила 94 тыс. человек, что на 2,8 тыс. меньше, чем годом ранее. "Указанная численность не включает персонал вспомогательных производств", - отмечает министерство.