Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi отзовет около 116,8 тыс. электрических седанов SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю, говорится в сообщении на сайте Государственного управления рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR).

Отзыв касается машин, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.

Сообщается, что установленная в них система помощи водителю может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем в свои руки, может вырасти риск столкновений, отмечается в сообщении.

Компания устранит неисправность с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

По состоянию на июль Xiaomi поставила около 305,055 тыс. экземпляров SU7, по данным China Automotive Technology & Research Center. Автомобиль был выведен на рынок в марте прошлого года.

На момент запуска в стандартной версии не было лазерного локатора LIDAR, с помощью которого автомобиль может оценивать окружающую обстановку.

В конце марта текущего года SU7 попал в аварию на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой. Китайские СМИ сообщали о трех погибших.

Согласно первоначальному отчету Xiaomi, система помощи водителю в автомобиле была активирована менее чем за 20 минут до аварии. Она выдавала предупреждения, поскольку водитель, по всей видимости, не держался за руль. Спустя несколько секунд после того, как было сделано очередное предупреждение и водитель все-таки взял управление в свои руки, произошла авария, отмечалось в отчете.

Акции Xiaomi подешевели на 0,3% по итогам торгов в Гонконге в пятницу.