Поиск

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайская Xiaomi отзовет около 116,8 тыс. электрических седанов SU7 стандартной версии из-за проблем с системой помощи водителю, говорится в сообщении на сайте Государственного управления рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR).

Отзыв касается машин, выпущенных в период с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года.

Сообщается, что установленная в них система помощи водителю может неадекватно выявлять критические сценарии и уведомлять о них. Если водитель не возьмет управление автомобилем в свои руки, может вырасти риск столкновений, отмечается в сообщении.

Компания устранит неисправность с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

По состоянию на июль Xiaomi поставила около 305,055 тыс. экземпляров SU7, по данным China Automotive Technology & Research Center. Автомобиль был выведен на рынок в марте прошлого года.

На момент запуска в стандартной версии не было лазерного локатора LIDAR, с помощью которого автомобиль может оценивать окружающую обстановку.

В конце марта текущего года SU7 попал в аварию на скоростной автомагистрали в провинции Аньхой. Китайские СМИ сообщали о трех погибших.

Согласно первоначальному отчету Xiaomi, система помощи водителю в автомобиле была активирована менее чем за 20 минут до аварии. Она выдавала предупреждения, поскольку водитель, по всей видимости, не держался за руль. Спустя несколько секунд после того, как было сделано очередное предупреждение и водитель все-таки взял управление в свои руки, произошла авария, отмечалось в отчете.

Акции Xiaomi подешевели на 0,3% по итогам торгов в Гонконге в пятницу.

Xiaomi Китай Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Цена размещения в рамках SPO ВТБ составила 67руб./акция

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

"Ъ" сообщил о планах Сбера выкупить долю АФК "Система" в производителе микроэлектроники "Элемент"

В ЦБ заявили, что идея субсидий для IPO увязла в согласованиях

Новые критерии участия в "Сахалине-1" коснутся индийских и японских компаний

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });