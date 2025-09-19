Brent подешевела до $67,35 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Умеренное снижение цен на нефть продолжается днем в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

К 14:28 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,13%), до $67,35 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,33%), до $63,36 за баррель.

В четверг обе марки подешевели на 0,8%, поскольку трейдеры сочли снижение ключевой процентной ставки в Штатах сигналом о слабости американской экономики.

Федеральная резервная система США ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, сделав это впервые с декабря 2024 года. Новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Ведущие энергетические агентства мира предупреждают о снижении глобального спроса на топливо, отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. Тем временем предложение топлива на мировом рынке может вырасти за счет наращивания добычи ОПЕК+ и на фоне высоких запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Аналитики Citi прогнозируют, что Brent подешевеет до $60 за баррель к концу года и будет стоить в среднем $62 за баррель во втором, третьем и четвертом кварталах 2026 года.