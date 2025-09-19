Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве опускается на $0,07 (0,1%) до $67,37 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,51 (0,8%) до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,14 (0,22%) до $63,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,8%) до $63,57 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

"Они сделали это (понизили ставку - ИФ), потому что экономика явно замедляется, - отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. - Федрезерв пытается вернуть экономику к росту".

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.