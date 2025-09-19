Поиск

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по Москве опускается на $0,07 (0,1%) до $67,37 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,51 (0,8%) до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,14 (0,22%) до $63,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,8%) до $63,57 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

"Они сделали это (понизили ставку - ИФ), потому что экономика явно замедляется, - отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. - Федрезерв пытается вернуть экономику к росту".

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Макрон выразил уверенность в возобновлении "евротройкой" антииранских санкций

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Трамп надеется на хорошие новости по теме украинского урегулирования

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });