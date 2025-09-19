Поиск

Аналитики Citi прогнозируют снижение цены Brent в 2026 г. до $62 за баррель

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть марки Brent опустятся примерно до $60 к концу 2025 года на фоне избытка предложения на рынке, прогнозируют аналитики Citi Research.

Базовый прогноз предусматривает, что средняя стоимость сорта Brent в период со второго по четвертый квартал следующего года составит $62 за баррель.

По оценкам экспертов, нефтяной рынок испытает избыток предложения в размере порядка 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году и 1,6 млн б/с в 2026 году, поскольку ОПЕК+ продолжает наращивать добычу в условиях отсутствия сигналов о существенном увеличении мирового спроса на топливо.

Citi ожидает, что к концу 2026 года мировые запасы жидкого топлива достигнут 10,9 млрд баррелей, что позволит обеспечить глобальные потребности в течение 103 дней.

Также аналитики описали негативный сценарий, оценив вероятность его реализации в 30%. Он предусматривает ослабление мирового спроса на нефть, более активный рост предложения от стран, не входящих в ОПЕК, и плохое соблюдение квот на добычу среди стран ОПЕК+. В таком сценарии Brent упадет ниже $60 за баррель и может опуститься до $50 за баррель.

Позитивный сценарий с вероятностью 10% может подтолкнуть цену Brent к $75 за баррель в случае геополитических событий, которые приведут к перебоям поставок нефти на глобальный рынок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:42 по московскому времени составляет $67,34 за баррель, стоимость контрактов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) - $63,36 за баррель.

нефть Brent Citi
