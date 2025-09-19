ЦБ не видит рисков для инфляции в наблюдаемом ослаблении курса рубля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Текущее ослабление рубля не несет рисков ускорения инфляции, так как колебания курса происходят в нижней границе диапазона последних двух лет, заявил Банк России.

"В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности. Текущие колебания курса, поскольку они происходят в нижней части того диапазона, где курс находился последние два года, на наш взгляд, не несут рисков ускорения инфляции", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что колебания курса рубля происходят на довольно крепких уровнях, поэтому говорить о систематическом его ослаблении не стоит. "Происходят колебания, на самом деле, на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к уровням последних двух лет", - сказал он.