Поиск

ЦБ не видит рисков для инфляции в наблюдаемом ослаблении курса рубля

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Текущее ослабление рубля не несет рисков ускорения инфляции, так как колебания курса происходят в нижней границе диапазона последних двух лет, заявил Банк России.

"В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности. Текущие колебания курса, поскольку они происходят в нижней части того диапазона, где курс находился последние два года, на наш взгляд, не несут рисков ускорения инфляции", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что колебания курса рубля происходят на довольно крепких уровнях, поэтому говорить о систематическом его ослаблении не стоит. "Происходят колебания, на самом деле, на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к уровням последних двух лет", - сказал он.

Хроника 07 июня 2024 года – 19 сентября 2025 годаИнфляция в России
Алексей Заботкин Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Xiaomi отзывает 116,8 тыс. электромобилей SU7 из-за проблем с системой помощи водителю

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ

Металлургам могут дать трехмесячную отсрочку по уплате акциза на сталь и НДПИ
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });