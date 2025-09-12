В ЦБ считают, что систематического ослабление рубля не происходит

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Колебания курса рубля происходят на довольно крепких уровнях, поэтому говорить о систематическом ослаблении курса не стоит, заявил на пресс-конференции зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Те колебания, которые мы наблюдаем в последние три месяца, они происходят в нижней части того диапазона, в котором курс находился последние два года. Поэтому говорить о том, что происходит какое-то систематическое ослабление курса, наверное, не стоит", - сказал он.

"Происходят колебания, на самом деле, на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к уровням последних двух лет", - добавил он.