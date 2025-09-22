Pfizer близок к покупке Metsera за сумму до $7,3 млрд

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. близка к покупке Metsera, занимающейся разработкой препаратов от ожирения, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Pfizer предлагает за акции Metsera по $47,50 с оплатой денежными средствами, что предусматривает премию в размере около 42,5% к их цене на закрытие торгов в пятницу. Pfizer готов заплатить дополнительно по $22,50 за бумагу в случае выхода Metsera на определенные целевые показатели. Таким образом, с учетом обеих сумм общая стоимость компании оценивается в $7,3 млрд.

В случае успешного завершения переговоров официальное заявление о покупке может быть сделано уже 22 сентября, пишет FT.

Metsera была основана в 2022 году и имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке. Компания занимается разработкой средств от ожирения. Предварительные испытания ее препарата MET-233i показали, что он помогает клиентам сбросить до 8,4% веса за 36 дней.

Акции Metsera торгуются на бирже Nasdaq с февраля 2025 года. За последние три месяца рыночная капитализация компании повысилась на 12,6% - до $3,5 млрд.