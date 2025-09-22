Поиск

"Мосбиржа" с 22 сентября возобновляет вечерние торги на денежном рынке

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 22 сентября возобновляет вечернюю сессию на денежном рынке, сообщила площадка.

Профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) и сделки междилерского репо (без ЦК) в период с 19:00 до 23:50 с расчетами в российских рублях, китайских юанях, казахстанских тенге и белорусских рублях. Для заключения сделок репо доступны в качестве обеспечения все торгуемые на Мосбирже акции и облигации, а также клиринговые сертификаты участия.

Операции репо, расчеты по первой части которых производятся в день заключения сделки (коды расчетов Y0, Т0 и Rb), доступны только в рамках одного торгово-клирингового счета (между клиентами одного банка или брокера). Сделки, расчеты по первой части которых приходятся на "завтра" и "послезавтра" (коды расчетов Y1, Y2, S1, S2), могут заключаться без ограничения одним торгово-клиринговым счетом, в том числе между разными контрагентами.

Ранее торги на денежном рынке "Мосбиржи" проходили в основную сессию - с 10:00 до 19:00. Вечерние торги на этом рынке не проводились с 2022 года.

