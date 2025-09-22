"Реал" остался самым дорогим футбольным брендом мира по версии Brand Finance

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал" второй год подряд занял первую строчку в списке самых дорогих брендов в мире футбола, сообщила консалтинговая компания Brand Finance.

За минувший год стоимость бренда мадридского клуба выросла на 14% до 1,92 млрд евро.

"Это примечательный рост с учетом довольно скромных выступлений клуба по их собственным высоким стандартам, - говорится в пресс-релизе. - Впервые с 2021 года команда не выиграла ни одного важного трофея, однако клуб второй сезон подряд демонстрирует рекордную выручку".

Второе место в рейтинге заняла "Барселона", главный конкурент "королевского клуба" в Испании. Команда выиграла чемпионат и кубок Испании, и стоимость ее бренда повысилась на 11%, до 1,71 млрд евро. Это позволило "Барсе" обойти английский "Манчестер Сити", завершивший сезон без трофеев и зафиксировавший снижение стоимости бренда на 11%, до 1,44 млрд евро.

В топ-5 вошли "Ливерпуль" и "Пари Сен-Жермен" (по 1,4 млрд евро). "Ливерпуль" в минувшем сезоне стал чемпионом Английской премьер-лиги, а "ПСЖ" впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов.

Десятку рейтинга замыкают "Бавария" и четыре английских клуба - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм".

На английские команды приходится 42% совокупной стоимости брендов 50 лучших футбольных команд мира. Испания в этом страновом рейтинге занимает второе место с показателем 21,3%, далее следуют Германия (15,7%), Италия (8,8%) и Франция (7,7%).

Общая стоимость участвовавших в исследовании брендов команд за минувший год выросла на 5,5%, до 21,9 млрд евро.