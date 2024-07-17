"Реал" вернул статус самого дорогого футбольного бренда мира по версии Brand Finance

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Реал" (Real Madrid) вернулся на первую строчку в рейтинге самых дорогих брендов в мире футбола, говорится в отчете консалтинговой компании Brand Finance.

За минувший год стоимость бренда мадридского клуба выросла на 16% и достигла 1,7 млрд евро.

"Возвращение "Реала" на лидирующую позицию в рейтинге подчеркивает простой факт, что этот клуб действительно лучший в своей сфере, - сказал глава отдела спорта в Brand Finance Хьюго Хэнсли. - Помимо впечатляющих успехов на поле, коммерческая деятельность клуба стабильно приносит значительную выручку и укрепляет мировое влияние бренда".

Второе место в рейтинге занял лидер прошлого года, английский "Манчестер Сити". Стоимость этого бренда повысилась на 7%, до 1,6 млрд евро. "МанСити" в очередной раз стал победителем Английской премьер-лиги.

"Реал" обыграл "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов и затем выиграл главный клубный турнир Европы, в финале одолев дортмундскую "Боруссию". Клуб из Мадрида также стал чемпионом Испании.

Тройку самых дорогих футбольных брендов мира замыкает "Барселона" с показателем 1,5 млрд евро, в топ-5 также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" (по 1,4 млрд евро).

В топ-10 рейтинга произошло еще одно изменение - "Пари Сен-Жермен" опустился на седьмую строчку рейтинга, пропустив вперед мюнхенскую "Баварию". Эксперты Brand Finance отмечают, что уход из "ПСЖ" таких суперзвезд как Месси, Неймар и Мбаппе может негативно сказаться на продажах различной продукции с символикой клуба, привести к падению стоимости спонсорских контрактов и снижению популярности среди болельщиков в мире.

Остальные места в десятке заняли клубы из Лондона: восьмым стал "Арсенал", девятым - "Тоттенхэм", десятым - "Челси".

Самый стремительный рост стоимости бренда в топ-50 зафиксировал "Байер", впервые в своей истории выигравший чемпионат Германии. Стоимость бренда леверкузенской команды подскочила на 72%, до 333,6 млн евро.