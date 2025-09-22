ЦБ пока не видит оснований для пересмотра прогноза по инфляции на 2025 г. с 6-7%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк России пока не видит оснований для пересмотра июльского прогноза по инфляции на 2025 год в 6-7%, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Мы как говорили, что 6-7% - вилка прогноза на конец года, она так и остается. Уточнять этот прогноз мы будем в октябре, пока оснований для пересмотра этого прогноза нет", - сообщил Тремасов на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция вернется к таргету в 4% во втором полугодии 2026 года.