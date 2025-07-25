ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2025г до 6-7% с 7-8%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России понизил прогноз по инфляции на 2025 год с 7-8% до 6-7%, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

Регулятор по-прежнему ждет, что годовая инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

ЦБ отмечает, что текущий рост цен с поправкой на сезонность в пересчете на год во втором квартале 2025 года снизился до 4,8% с 8,2% в первом квартале текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 июля, составила 9,2%.

"В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, в большей мере отражаются в низких темпах роста цен на непродовольственные товары. Эти эффекты постепенно проявляются и в снижении инфляционного давления в продовольственных товарах и услугах. Ценовая динамика остается неоднородной, но разброс по компонентам несколько уменьшился", - отмечает Банк России.

ЦБ также обращает внимание на сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. "Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - считает регулятор.

Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых (решение совпало с консенсусом).