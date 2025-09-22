Oracle назначила двух CEO

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp. объявила о назначении Клэя Магуйрка и Майка Сицилии главными исполнительными директорами компании вместо Сафры Кац.

Кац, возглавлявшая компанию с 2014 года, назначена исполнительным заместителем председателя совета директоров.

Магуйрк ранее занимал пост президента подразделения облачной инфраструктуры, Сицилия - аналогичный пост в подразделении отраслевых решений.

"Несколько лет назад Клэй и Майк всерьез взялись за интеграцию искусственного интеллекта в инфраструктуру и приложения Oracle, и это дает плоды, - заявил председатель совета директоров, главный технический директор и сооснователь компании Ларри Эллисон. - Они оба зарекомендовали себя как лидеры, и я с нетерпением жду возможности работать бок о бок с ними в ближайшие годы. У Oracle светлое будущее".

Компания также подтвердила прогнозы финансовых показателей и результаты минувшего финансового квартала.