Oracle назначила двух CEO

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp. объявила о назначении Клэя Магуйрка и Майка Сицилии главными исполнительными директорами компании вместо Сафры Кац.

Кац, возглавлявшая компанию с 2014 года, назначена исполнительным заместителем председателя совета директоров.

Магуйрк ранее занимал пост президента подразделения облачной инфраструктуры, Сицилия - аналогичный пост в подразделении отраслевых решений.

"Несколько лет назад Клэй и Майк всерьез взялись за интеграцию искусственного интеллекта в инфраструктуру и приложения Oracle, и это дает плоды, - заявил председатель совета директоров, главный технический директор и сооснователь компании Ларри Эллисон. - Они оба зарекомендовали себя как лидеры, и я с нетерпением жду возможности работать бок о бок с ними в ближайшие годы. У Oracle светлое будущее".

Компания также подтвердила прогнозы финансовых показателей и результаты минувшего финансового квартала.

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

