UBS выплатит во Франции 835 млн евро для урегулирования налоговых претензий

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS выплатит во Франции штрафы и компенсирует ущерб на общую сумму 835 млн евро для урегулирования долгого разбирательства по делу о его роли в содействии уклонению от уплаты налогов состоятельными клиентами, говорится в его сообщении.

В частности, банк выплатит 730 млн евро в виде штрафов и 105 млн евро в виде компенсации ущерба французскому государству.

Дело касается деятельности в стране в период с 2004 по 2012 год.

В 2023 году Верховный суд Франции утвердил обвинительный вердикт в отношении UBS, но направил дело обратно в суд более низкой инстанции для рассмотрения вопроса о выплате банком штрафа в размере $2 млрд.

UBS отметил, что у него есть резервы для покрытия всех выплат в рамках этого дела.