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Банк UBS добился снижения штрафа за помощь французам в уклонении от налогов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Парижа снизил более чем в два раза сумму штрафа, который швейцарский банк UBS Group AG должен выплатить за помощь французским гражданам в уклонении от налогов.

В итоге банк заплатит 1,8 млрд евро вместо 4,5 млрд евро, пишет MarketWatch. Из этой суммы 1 млрд евро составляет сам штраф, а еще 800 млн евро - компенсация ущерба французскому правительству.

Дело UBS рассматривалось во французских судах различных инстанций около десяти лет. Обвинительный приговор был вынесен в феврале 2019 года, но банк обжаловал его, указав на непрозрачность схемы, по которой французские власти высчитали сумму требуемого штрафа. Сам приговор оставлен в силе.

Акции UBS на торгах в понедельник дорожают на 1,6%, капитализация банка подскочила почти на 35% за последние 12 месяцев и составляет 56,8 млрд швейцарских франков ($61,5 млрд).

UBS Group AG Швейцария Франция

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