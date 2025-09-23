Россия в январе-августе снизила экспорт палладия в Китай на 23% г/г

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2025 года снизила на 23% в годовом исчислении экспорт палладия в Китай, до $424,1 млн, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

В августе поставки палладия ($48,3 млн) были на 33% ниже уровня годичной давности.

В 2924 году импорт палладия из России в Китай оценивался в $625,7 млн.

Импорт платины за 8 месяцев этого года снизился на 36%, до $509,3 млн, в августе - на 55%, до $38 млн.

Годом ранее Россия экспортировала в Китай платину на сумму $900 млн.

По объемам экспорт металлов платиновой группы в Китай в этом году сократился еще значительнее, так как цена платиноидов в этом году резко выросла: палладий к сентябрю торговался более на 30% выше уровня начала года, платина - на 50%.