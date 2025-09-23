Поиск

Россия в январе-августе снизила экспорт палладия в Китай на 23% г/г

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-августе 2025 года снизила на 23% в годовом исчислении экспорт палладия в Китай, до $424,1 млн, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

В августе поставки палладия ($48,3 млн) были на 33% ниже уровня годичной давности.

В 2924 году импорт палладия из России в Китай оценивался в $625,7 млн.

Импорт платины за 8 месяцев этого года снизился на 36%, до $509,3 млн, в августе - на 55%, до $38 млн.

Годом ранее Россия экспортировала в Китай платину на сумму $900 млн.

По объемам экспорт металлов платиновой группы в Китай в этом году сократился еще значительнее, так как цена платиноидов в этом году резко выросла: палладий к сентябрю торговался более на 30% выше уровня начала года, платина - на 50%.

Китай ГТУ ГТУ КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Решетников прогнозирует управляемую "мягкую посадку" экономики

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

ФАС возбудила дело против группы лиц "ПИК" из-за ограничения доступа провайдеров

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс индийской рупии обновил исторический минимум

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

После перерыва в работе "Шереметьево" "Аэрофлот" намерен вернуться в график до конца дня

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Кузбасс в 2025 году из-за кризиса в углепроме недополучит 32 млрд рублей доходов

Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

Уолл-стрит в понедельник вновь обновила рекорды на мягких сигналах от руководства ФРС

В Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет на этой неделе соглашение по TikTok

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7205 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });