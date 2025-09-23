Поиск

"Росатом" ждет удвоения числа проходов иностранных судов по СМП по итогам года

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" ожидает удвоения количества проходов судов под иностранными флагами по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2025 года к уровню предыдущего сезона, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации - директор Арктической дирекции Вячеслав Рукша.

"Если говорить про зарубежный грузопоток, это, скорее всего, генеральные и контейнеризированные грузы, их надо измерять в количестве судопроходов. Тоже очень тяжелая тема - сколько, под каким флагом, не готов сразу ответить. Но, как пример, высокая активность со стороны ряда китайских компаний. В этот летне-осенний сезон, я думаю, судопроходов будет уже не 8-10, как было именно с контейнеризированными грузами (в 2024 году - ИФ), а уже за 20, даже побольше", - сказал Рукша журналистам в ходе проходящей в Петербурге XVIII международной выставки и конференции "Нева".

Кроме того, по словам Рукши, по сравнению с прошлым годом выросло количество судов, которые находятся в акватории СМП.

"Скажем, вчера оно было практически 190 судов. Год назад эта цифра была в это же примерно время в районе 150-140 судов", - добавил заместитель гендиректора "Росатома".

Рукша также отметил, что по итогам 2025 года грузопоток по СМП останется на уровне прошлого года.

Как сообщалось, в 2024 году перевозка грузов по Севморпути составила 37,9 млн тонн. По итогам 2025 года "Росатом" предварительно оценивает грузопоток по СМП в объеме 36-38,5 млн тонн.

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. Госкорпорация ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

Росатом СМП Северный морской путь
