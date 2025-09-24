Поиск

Ford отзывает 115,5 тыс. автомобилей в США из-за дефекта рулевой колонки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает 115,54 тыс. автомобилей в США из-за дефекта рулевой колонки, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения.

Эта проблема потенциально может привести к потере управляемости.

Отзыв затрагивает модели F-250, F-350 и F-450, выпущенные с 2020 по 2021 год.

Дилеры Ford бесплатно проверят и отремонтируют или заменят неисправный компонент в случае необходимости.

