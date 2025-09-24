Поиск

FAW-Volkswagen выпустило первую партию автомобилей на экспорт

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - FAW-Volkswagen, совместное предприятие германской Volkswagen и китайской FAW, выпустило на предприятии в Чанчуне первую партию автомобилей, предназначенных для экспорта, сообщает агентство "Синьхуа".

Более 550 седанов Magotan и Sagitar будут отправлены на Ближний Восток в рамках стратегии по более активному выходу на зарубежные рынки.

Глава FAW-Volkswagen Чэнь Бинь заявил, что компания рассматривает расширение своего присутствия за рубежом как ключевой фактор роста и стремится стать ведущим экспортером среди совместных автопредприятий в КНР.

Компания также сообщила, что наряду с брендами Volkswagen марка Jetta также будет ориентирована на зарубежные рынки, первым из которых станет Центральная Азия.

Основанное в 1991 году СП в настоящее время выпускает машины под брендами Audi, Volkswagen и Jetta и располагает пятью производственными базами (в Чанчуне, Фошане, Чэнду, Циндао и Тяньцзине).

