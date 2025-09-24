Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле составил 225 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле 2025 года составил 225 млрд руб. против убытка 3,1 млрд руб. годом ранее.

По данным Росстата, в январе-июле 2025 г. угольные компании РФ получили прибыль в размере 50,5 млрд руб. (-52,8% к аналогичному периоду 2024 г.), убытки составили 275,5 млрд руб. (рост в 2,6 раза).

Доля прибыльных компаний в угольной отрасли за отчетный период составила 34,6% против 48,3% годом ранее, убыточных - 65,4% против 51,7%.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 г. может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, говорил ранее замдиректора департамента Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин в Совете Федерации.

В конце мая правительство РФ утвердило ряд мер по поддержке угольной отрасли. В частности, они предполагают утверждение планов финансового оздоровления предприятий, ограничения на выплату дивидендов. Компаниям будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния.

До 1 декабря все угольные предприятия получат отсрочку по НДПИ и страховым взносам. Компаниям, испытывающим серьезную долговую нагрузку, будет дана возможность реструктуризировать кредитную задолженность. Сибирским угольным предприятиям предоставят компенсацию в размере 12,8% от величины тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях.

При распределении мер поддержки компаниям угольной отрасли будет использоваться адресный подход, сообщало правительство.